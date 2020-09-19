AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

تحرص دائما نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات.


لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض نجمات الفن والمشاهير اللاتى ظهرهن باطلالات جريئة خلال عطلة الصيف.


ظهرت  الفنانة نسرين أمين، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص مخطط باللون البينك مع الأبيض، وهوت شورت جينز قصير، وهو ما كشف عن أنوثتها وجعل إطلالتها جريئة.


وظهرت زينة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية مايوه باللون الاسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما أبرز جمال ملامحها وانوثتها .


وظهرت الفنانة ريم مصطفى  وهى جالسة على الرملة بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض وبه بعض النجوم باللون الأسود، مكشوف الكتفين والصدر.


وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتافيها وهو ما زاد من جمالها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت  الفنانة ريم مصطفى على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج من أحمر الشفاه الوردى.

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه

ترشيحاتنا

ساعة ونصف تعامل.. ضابط حرس حدود يكشف تفاصيل ضبط عناصر مهربة

أسوان يهزم الزمالك ويهدي درع الدوري للأهلي

من داخل عقر داره في إسبانيا.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

شاهد.. حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه الخليج لأول مرة منذ 10 أشهر

كورونا .. إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

خبير في مجال الحديد يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن الأسعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020

شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات