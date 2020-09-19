أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020

تحرص دائما نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات.





لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض نجمات الفن والمشاهير اللاتى ظهرهن باطلالات جريئة خلال عطلة الصيف.





ظهرت الفنانة نسرين أمين، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص مخطط باللون البينك مع الأبيض، وهوت شورت جينز قصير، وهو ما كشف عن أنوثتها وجعل إطلالتها جريئة.





وظهرت زينة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية مايوه باللون الاسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما أبرز جمال ملامحها وانوثتها .





وظهرت الفنانة ريم مصطفى وهى جالسة على الرملة بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض وبه بعض النجوم باللون الأسود، مكشوف الكتفين والصدر.





وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتافيها وهو ما زاد من جمالها.



