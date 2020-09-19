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منوعات

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
جبل
جبل
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عزة عاطف
نشر المستكشف السويسري الشهير «مايك هوىن» مقطع فيديو مرعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته في يوتيوب، للحظة انقلاب جبل جليدي كبير في القطب الشمالي حاول هو وزميله تسلقه.

بدت التجربة خطيرة جدًا على حياتهما، حيث حاول المغامر وزميله تسلق كتلة جليدية ضخمة، لكنها انقلبت فجأة بهما في المحيط.

كان هناك فريق تصوير وقف يرصد المشهد بالكاميرا من قارب صغير، وتعالت الصرخات بمجرد رؤية هورن وزميله يسقطان في المياه.

يقول أحد مرافقي هورن: "بأن الرحلة كانت في المحيط المتجمد الشمالي، ليس بعيدا عن سبيتسبيرجن، الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد بالنرويج".

ويقوم عدد كبير من الباحثين برحلات استكشافية تتضمن أحيانا مغامرات مثيرة بهدف الشعور بأنهم على قيد الحياة.
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