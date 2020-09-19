طلاب الدبلومات الفنية يبدأون أول امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات لمكافحة كورونا

دخل منذ قليل، طلاب الدبلومات الفنية 2020 إلى لجانهم الامتحانية، لبدء أول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019 /2020 .





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية تُعقد في ظل تطبيق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.





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ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 /9/ 2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30 /9 /2020.





و سوف تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.



