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تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يبدأون أول امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات لمكافحة كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
دخل منذ قليل، طلاب الدبلومات الفنية 2020 إلى لجانهم الامتحانية، لبدء أول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019 /2020 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية تُعقد في ظل تطبيق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.

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ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 /9/ 2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30 /9 /2020.

و سوف تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.
 

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.
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