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إنشاء سدود لتخزين الأمطار.. الزراعة: التنسيق مع الري لتوفير المياه للمناطق الجديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
الأراضى الزراعية
الأراضى الزراعية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة اهتمت بمشروعات كبيرة جدا بزراعة مناطق جديدة لم تكن الدولة تقوم بزراعتها من قبل، مشيرا إلى أن هناك شركات يتم تأسيسها لغرض تسليم أراض للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى سيناء ومناطق الوادي والساحل الشمالى الغربي.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة تعمل على إنشاء سدود خزانات لمياه الأمطار، موضحا أنه يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الموارد المائية والرى ، من أجل القدرة على توفير المياه للمناطق الجديدة الزراعية، بحيث يكون هناك قدرة على التوسع الأفقى للرقعة الزراعية.

وتابع أن التوسع الراسي معناه تزويد إنتاجية الأرض الموجودة والبدء فى إعطاء الدولة إنتاجية أعلى باستنباط أصناف جديدة من التأوى، لافتا إلى أن هناك إهتمام كبير بنظم الزراعة وتحقق إمكانيات أفضل للدولة المصرية.

وأكد أن هناك إهتمام بالسلالات الموجودة للماشية، التي تعظم من إنتاجية الإنتاج الحيوانى، متابعا أن هناك بروتوكول مع البنك الزراعى ومع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى من أجل توفير للمواطنين سلالات عالية الإنتاج، من خلال مشروع البتلو والتلقيح الإصطناعى.

وأكد أنه من أجل المحافظة على التوسع الرأسى للرقعة الزراعية كان هناك تعليمات صارمة من وزير الزراعة بالمحافظة على الرقعة الزراعية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
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