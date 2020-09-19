عضو بـ القومي للطفولة والأمومة: وحدة للرصد والإعلام لتتبع ممارسات العنف ضد الأطفال.. فيديو

قالت إيمان محمد، عضو مجلس الأمومة والطفولة، إن واقعة "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزوجته لم تكن الأولى من نوعها، ولكن تلقى المركز مجموعة من شكاوى تعذيب الطفل قبل ذلك.









وأضافت إيمان محمد، خلال استضافتها في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه سبق وعرض آباء آخرون أطفالهم منذ ولادتهم للإضاءة الشديدة وتصوير لفترات طويلة، منوهة إلى أنه يوجد في لجنة الطفل، التابعة للمركز، وحدة للرصد والإعلام تعمل على مدار 24 ساعة، ترصد كل محتويات العنف والإساءة من خلال السوشيال ميديا.









وأشارت إلى أنه تمت إحالة أحد البلاغات إلى النيابة العامة، التي انتهت بحفظ القضية مراعاة لأن الطفلة ما زالت رضيعة، إضافة إلى أنه من الأفضل للطفلة أنها تتربى داخل أسرة ترعاها، مؤكدة أن تلك الطفلة أيضا تم تصويرها عن طريق الفيديوهات بأوقات مختلفة طوال اليوم.









وأوضحت عضو مجلس الأمومة والطفولة، أن واقعة أحمد حسن وزينب استحوذت على استفزاز السوشيال ميديا بأكملها، قائلة: "عند رصدنا لتلك الواقعة تم تحويلها على الفور لخط نجدة الطفل لأخذ الإجراءات، بعد تشديد الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس، بضرورة التشديد في الإجراءات".









وأكدت أنه تم تحويل الواقعة أيضا لمكتب النائب العام وحماية الطفل، وبالفعل تم فتح تحقيق قضائي وتم القبض عليهم، ومن ثم تم انتداب أخصائي من خط نجدة الطفل، لإثبات استغلالهم للطفلة من أجل التربح.