ضبط 8 أشخاص أشعلوا النيران في الطريق العام بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 8 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر وحرق إطار السيارات وعروق خشبية بالطريق العام بسبب مشادة داخل أحد الأسواق بالمدينة.



كانت مشاجرة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بين طرفين، الأول سماك واثنين من بائعي الخضراوات، أحدهم لديه معلومات جنائية، اعتدوا على الطرف الثاني، اثنين من بائعي الخضراوات، وفكوا أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات خاصتهم لمنعهم من الوقوف بالسوق، قبل إلقائها بمنتصف الطريق وإشعال النيران بها وفي إطار كاوتش.











وتبين قيام أحد طرفي المشاجرة بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".











وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، وبتوجيهات اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، واللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من السيطرة على الوضع وإخماد النيران وضبط طرفي المشاجرة و3 سيدات بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر.









وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.