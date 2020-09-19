شالت حمل جبال.. سيدة تروي قصة كفاحها في نقل الطوب والرمل

قالت ناهد محمد، سيدة تعمل فى نقل الطوب والرمل، إن لديها 5 فتيات، واُضطرت إلى العمل في مجال البناء وشراء تروسيكل للإنفاق على أسرتها.





وأضافت "ناهد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أنها اختارت المهنة رغم مشقتها ولكنها تتحمل كل ذلك فى إنفاق الأموال الحلال على أسرتها.





وأشارت إلى أن الجميع كان يتعجب منها فى البداية عند رؤيتها تعمل بهذه المهنة الشاقة خاصة أنها صعبة ولا يتحملها سوى الرجال.





وتابعت أن زوجها تركها وانفصل عنها وتركها وحيدة تنفق على بناتها متحملة عناء ومشقة هذه المهنة وحدها.



