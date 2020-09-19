تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

أيد رئيس محكمة الاقتصادية بطنطا ، اليوم السبت الحكم في قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وتأييد حبسها ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها ممارسة الدعارة.





كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية ، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.



