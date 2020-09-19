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حوادث

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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احمد علي
أيد رئيس محكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت الحكم في قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وتأييد حبسها ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها ممارسة الدعارة.

كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

تعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.
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