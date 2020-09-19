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محافظات

مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة؛ لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ 50 من العرائس الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا الحفل كان فى إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة؛ فى إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدمًا التهنئة للعرائس، ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة.

وأكد محافظ القاهرة، أثناء الحفل، أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلًا فى الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية، مشيدًا بالدور الاجتماعى الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى مصر والذى تلاحظ تناميه في الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، خلال الحفل، أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد بعنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد ٢٥٠ ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

وشهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.

مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
مبادرة لتوزيع 250 ألف شنطة وزي دراسي على الأولى بالرعاية في القاهرة
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