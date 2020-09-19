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تعليم

التعليم: امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انطلقت اليوم دون حدوث أي مشكلات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:59 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أدى 24 ألفا و934 طالبا بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، السبت، الامتحان فى (4) مواد فترة أولي فقط، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019 /2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد من دون حدوث أي مشكلات.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.


وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني، (5) حالات غش وحيازة محمول في محافظة الفيوم، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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