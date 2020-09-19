عميد دار العلوم: بدأنا فى إعداد جداول العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين

قال الدكتور عبد الراضى رضوان، عميد كلية دار العلوم، إن الكلية تعمل فى العام الدراسى الجديد للجامعات، بنظام تعليمى جديد وهو نظام التعليم الهجين.





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وأشار رضوان، فى تصريح خاص لصدى البلد، إلى أن العام الدراسى الجديد يختلف هذا العام، بسبب استخدام الكلية للتعليم المباشر والتعليم عن بعد، ولا يضطر الطالب للذهاب إلى الجامعة طوال أيام الأسبوع.





وأكد أن الكلية تبدأ فى إعداد الجداول للعام الدراسى الجديد لكل الفرق الدراسية، بالإضافة إلى جداول الدراسة لنظام التعليم عن بعد، كما تستعد الكلية لاستقبال الطلاب الجدد وذلك منذ البدء فى مرحلة الكشف الطبى.





وأضاف أنه مع بدء العام الدراسى، يوجد خدمات طبية متنوعة للطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وذلك من خلال العيادة الطبية بالكلية، والخدمات الموجودة بالمستشفى الجامعى.