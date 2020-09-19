برلمانية: وزارة التعليم وفرت بدائل كثيرة للاستغناء عن الدروس الخصوصية

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن وزارة التعليم وفرت بدائل كثيرة للاستغناء عن الدروس الخصوصية يمكن الاعتماد عليها كمصادر مثل المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة وبث فيديوهات حية وشيقة عن التعليم.
كما أضافت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : هناك ايضا قنوات تعليمية يمكن الاعتماد عليها كمصادر بديلة للدرس الخصوصية ، هذا بالإضافة إلى أن وسائل التقييم للطلاب المعتمدة على التلقين والحفظ انتهت مع نظام الثانوية العامة الجديد.
كما أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن الطلاب أصبحوا لا يتوقعوا الإمتحان وطريقة الأسئلة ، وأصبح دور المدرس صغير فى هذا الشأن ، هذا إضافة إلى وجود شكاوى من أولياء الأمور بشأن المغالاة فى أسعار الدروس الخصوصية.
كما أوضحت أن وسائل التعليم البديلة ستساهم فى التقليل من الدروس الخصوصية وليس القضاء عليها ، مؤكدة على أن القضاء على الدروس الخصوصية يتحقق من خلال تغيير ثقافة المجتمع بالتدريج.
وكان قد أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: "إحنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية، وإحنا فى مصر دائما معترضين، لو تركنا الدروس؛ الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس؛ يقولوا الحكومة منعتها، ومش عاجبهم الحلين".
وقال الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، إن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة، وفيها كل شيء، من أفلام على القنوات التعليمية، والمدارس متواجدة، فضلا عن مكتبات الفيديو، والكتب التفاعلية، والمكتبة الرقمية، ومنصة اسأل المعلم، وبث مباشر من الوزارة".
ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه، للطلاب والأهالي، قائلا: "لو هدفك تفهم الدروس؛ إحنا أعطيناك 4 أو 5 بدائل، وببلاش، وعملنا مجموعات تقوية في المدارس، ومفيش أي سبب منطقي نستسلم لمافيا الدروس، وفي تحايل في موضوع الدروس الخصوصية، والمسئول عنها الأهالي، واللي بيعمل كده، ولي الأمر، وهو لا يلوم إلا نفسه".