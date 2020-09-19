برلمانية: وزارة التعليم وفرت بدائل كثيرة للاستغناء عن الدروس الخصوصية

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن وزارة التعليم وفرت بدائل كثيرة للاستغناء عن الدروس الخصوصية يمكن الاعتماد عليها كمصادر مثل المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة وبث فيديوهات حية وشيقة عن التعليم.





كما أضافت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : هناك ايضا قنوات تعليمية يمكن الاعتماد عليها كمصادر بديلة للدرس الخصوصية ، هذا بالإضافة إلى أن وسائل التقييم للطلاب المعتمدة على التلقين والحفظ انتهت مع نظام الثانوية العامة الجديد.





كما أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن الطلاب أصبحوا لا يتوقعوا الإمتحان وطريقة الأسئلة ، وأصبح دور المدرس صغير فى هذا الشأن ، هذا إضافة إلى وجود شكاوى من أولياء الأمور بشأن المغالاة فى أسعار الدروس الخصوصية.





كما أوضحت أن وسائل التعليم البديلة ستساهم فى التقليل من الدروس الخصوصية وليس القضاء عليها ، مؤكدة على أن القضاء على الدروس الخصوصية يتحقق من خلال تغيير ثقافة المجتمع بالتدريج.



