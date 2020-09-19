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فن

تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء بـ تعظيم سلام للجيش

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:41 م
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
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سعيد فراج
أعلن الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن عودة النجمة نجاة الصغيرة للغناء، بأغنية تهديها للجيش المصري تحمل اسم «تعظيم سلام»، وذلك بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية. 


تعود أغنية «تعظيم سلام» إلى ما قبل عام 2015، حيث كان يحضر لها صلاح الشرنوبي، وعرضها على الفنانة نجاة الصغيرة، إبان تلك الفترة بعدما انتهى الشاعر: صفوت زينهم، من كتابة كلماتها. 

وبدأ صلاح الشرنوبي، العمل على الأغنية في 2015، وظلت الأغنية رهن التنفيذ بإنتظار موافقة نجاة الصغيرة، على اتخاذ قرار العودة للغناء. 

أغنية «تعظيم سلام» المنتظر أن تشدو بها نجاة الصغيرة، في حب الجيش المصري وتمجيدًا لبطولاته، هي من كلمات: صفوت زينهم، وألحان: صلاح الشرنوبي، وتوزيع موسيقي: يحيى الموجي، وتقول كلماتها: 

تعظيم سلام لجيش بلادي .. 
محروسة بيه دايما بلادي .. 
لأيد بتنبي .. 
وعيون بتحرس حدود بلادي.. 
تعظيم سلام لجيش بلادي .. 
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تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء بـ تعظيم سلام للجيش

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