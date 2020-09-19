الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يدعمان صغار المزارعين بالصعيد

يواصل وفدا وزارتي الزراعة والتعاون الدولي، زيارة المشروعات الزراعية بمحافظة الاقصر والممولة من الجهات الدولية ، حيث أناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، كلاً من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية، والدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ، بمرافقة الدكتور ة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومانجيستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة ، خلال تفقد أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر (التغيرات المناخية) احد مشروعات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمنفذة بقرية البغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر.





وتفقد أعمال تطوير للمساقى الفرعية، التى تم تنفيذها من خلال المشروع للمحافظة على المياه، حيث تحدث جابر أحمد عبد الله احد المزارعين المستفيدين من عمليات التطوير ، قائلا: ان عملية تطوير المساقى الفرعية كان لها اثار ايجابية تمثلت فى توفير ما يقرب من 25% من المياه التى كانت تستخدم فى الرى وخفض الوقت اللازم لوصول المياه الى نهايات الحقول . واختفاء المشاكل بين المزارعين والتنافس على اولوية الرى كما انها اضافت مساحة اضافية للحقول كانت غير مستغلة نتيجة استخدام المساقى القديمة التى كانت تنمو فيها الحشائش والبوص.





واستمعت الوزيرة والمرافقين لها الى المزارع خالد العزب، والذى تحدث عن تحويل طلمبة الرى القديمة الى طلمبة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية ، حيث قال انها كانت بمثابة الحلم الذى تحقق من خلال المشروع ووزارة الزراعة حيث أوضح أن تكاليف الرى انخفضت لأكثر من 75% نتيجة هذا التطوير وأن ما يتم دفعه للحراسة والصيانة والضمان وليس مصروفات تشغيل.





ثم انتقلت الوزيرة ومرافقيها الى نموذج لتوحيد الحيازات وتحدث المزارع خالد عويس رئيس رابطة الحيازة المجمعة، الذى اوضح ان مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة ينفذها مشروع التغيرات المناخية التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة.





وأشار المزارعين المشاركين فى مبادرة توحيد الحيازات الموسم السابق ، إلى أن إنتاجية القمح زادت بنسبة تتراوح بين 20-30 % مع تخفيض فى مدخلات الانتاج من أسمدة ومياه رى. كما ان هؤلاء المزارعين قاموا باضافة مساحات جديدة خلال الموسم الصيفى وقاموا بزراعتها بالذرة الرفيعة .





كما قامت الوزيرة بزيارة احد وحدات تجفيف الطماطم شمسيا ، واستمعت للسيدات العاملات فى هذه الوحدات وكيف وفر المشروع لهم فرصة عمل تتناسب مع خبراتهم . واضاف الحاج احمد خليفة رئيس جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بقرية البغدادى ان المشروع قام بتجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتسهيل عملية التسويق .





وأشار الدكتور على حزين رئيس جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، الى ان الوزارة تسعى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الاقتصادى بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر ، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل بالمجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات وبالتعاون بين الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ومشروع التغيرات المناخية وبرنامج الأغذية العالمى تم إنشاء سبعة مناشر شمسية لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية .



