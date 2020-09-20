أسوان ترى النور في عهد السيسى .. اعتماد 151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة طرق رئيسية وداخلية .. وتنفيذ 3 محاور على نهر النيل .. صور





وفى مجال الإستثمار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن لجنة للإستثمار قامت بوضع خريطة إستثمارية للفرص المتاحة للإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الإستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة ، وهو الذى يتوازى مع الإهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالإستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته .





شهدت أسوان عاصمة الشباب خلال الفترة الماضية طفرة فى قطاع البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى ، بجانب الصحة والإستثمار والسياحة وغيرها الكثير والكثير .فى قطاع البنية التحتية جارى تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات والذى يشتمل على خطوط مياه الشرب بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءًا من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد ، فيما جارى إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC ) والتى تشمل 4 نقاط بدءًا من رافع العقاد وحتى عمارات الوادى ، فيما جارى تنفيذ أعمال البنية التحتية بطريق السماد تمهيدًا لرفع كفاءته ورصفه بطول 9 كم حيث تشمل هذه الأعمال تركيب خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة وبطول 3 كم ، علاوة على إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي بطول 1كم والذى يربط بين محطة رفع سعد زغلول ومحطات المعالجة بكيما .وفى مجال رصف الطرق جارى إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة فى الطرق الرئيسية والداخلية حيث أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 180كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالى 2020/2021 والذى جاء ذلك بناءًا على طلب المحافظة وإستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضى ، بالإضافة إلى خلق إمتداد عمرانى وإستثمارى وتنموى جديد للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة .ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إعتماد 151,1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم ، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم .وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله ، وأيضًا الطريق الدائرى بدءًا من المستشفى الجامعى وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم ، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق ، فضلًا عن الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم ، وهو الذى يتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله ، وأخيرًا منطقة أطلس وشارع هميمى الجبلاوى بإجمالى أطوال 5 كم .وفى قطاع الكبارى جارى تنفيذ مشروع محور كوبرى كلابشة العلوى على النيل الذى وصلت نسبة التنفيذ به لأكثر من 95 % تمهيدًا لإفتتاحه خلال الفترة القادمة حيث رافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى .و أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرض 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية كوبرى على النيل وكوبرى الطريق الصحراوي الغربى ، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق) ، بجانب محور دراو الحر والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بطول 17 كم .وأوضح أشرف عطية بأن المحور الثالث يتمثل فى محور وكوبرى كلابشة الجديد الذى يصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر فى إتجاهين بعرض 7,5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كبارى و 5 أنفاق ، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية ، مقدمًا شكره للجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية .وفى قطاع التطوير والتجميل جارى تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحديقة درة النيل والذى يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية .وفى قطاع الصحة جارى تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و 11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه ، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية .وفى قطاع السياحة قام وفد وزارة السياحة والأثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف بزيارة أسوان حيث ألتقى الوفد بالمحافظ والذى أكد على أهمية رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بجانب دعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة ، بالإضافة إلى إمتداد ذلك للميادين الرئيسية وأماكن إنتظار الحافلات السياحية ، مشيدًا بدور وزارة السياحة والأثار في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيله وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التى تتمتع بها أسوان ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحى وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية ، فضلًا عن طرح الحديقة الإستوائية للإستثمار السياحى .وأضاف المحافظ انه جارى الدراسة والتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتأهيل الطريق المؤدى لمنطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو وذلك بطول 2 كم لضمه إلى البرامج السياحية وبالتالى العمل على زيادة عدد الليالى السياحية ، بجانب وضع مخطط للترويج والتسويق السياحى للمقاصد السياحية بأسوان سواء التى يشملها البرنامج السياحى أو الغير مدرجة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والتراثية ، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون ستمتد إلى تنفيذ لافتات إرشادية سياحية بالشوارع والميادين الرئيسية لتصبح دليل السائح للوصول إلى المزار السياحى المستهدف له ، علاوة على تفعيل الهوية البصرية لأسوان ، وأيضًا إدخال الخدمات الرقمية سواء للترجمة أو غيرها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة إيمان زيدان بإهداء درع الوزارة لمحافظ أسوان تقديرًا للتعاون النباء والجهود التى يبذلها في سبيل الإرتقاء بمكانة عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .وأشار المحافظ إلى أن الإستفادة من المزايا النسبية وفى مقدمتها الثروات التعدينية والمحجرية تأتى على رأس أولوياتنا خلال المرحلة القادمة ، ولذا فإننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أى معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية للإستفادة من هذه الثروات الطبيعية فى تصنيع مواد البناء وذلك لزيادة حجم المشروعات الإستثمارية بإقامة مصانع متعددة بدلًا من نقلها إلى الوجه البحرى لتلبية إحتياجات السوق المحلي مع تصديرها أيضًا للأسواق الإفريقية القريبة من أسوان .جارى تنفيذ 14 مشروع على أرض أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الجماهيرية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك فى كافة القطاعات والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 644 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و324 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى .وقال محافظ أسوان أنه سيتم قريبًا إفتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الإنتهاء منها تطوير مستشفى بنبان قبلى بمركز دراو بسعة 18 سرير ، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، بالإضافة إلي توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية مع إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلًا عن أنه تم تنفيذ نسبة 95 % من الإنشاءات والمرافق الداخلية في المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.