محافظ أسوان يوافق على فتح 8 فصول جديدة للتمريض

على فتح بعض الفصول الإضافية لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب ستصل إلى 1104 طلاب وطالبة .

ن هؤلاء الطلاب سيتم توزيعهم على 32 فصلا دراسيا داخل 13 مدرسة تمريض ، وهو الذى يأتى تلبية لمناشدات أولياء أمورهم .

وعقد محافظ أسوان عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتى بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة ، وأيضًا مع عمد ومشايخ مدينتى الرديسية والبصيلية بمركز إدفو ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان .





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وأكد الدكتور إيهاب حنفى بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية فقد تم زيادة عدد الطلاب المقبولين 240 طالبة وطالبة تستوعبهم 8 فصول جديدة وذلك للتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية القادرة على تقديم خدمة صحية متميزة .





وأشار إيهاب حنفى بأن العام الدراسى الحالى سيشهد زيادة 4 فصول ببلانة وعنيبة بإجمالى 120 طالبا وطالبة ، وهو الذى سيتوازى مع زيادة 3 فصول أخرى ستستوعب 60 طالبا وطالبة بالرديسية ، وأيضًا 60 طالبا وطالبة بالبصيلية .



