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تعليم

محافظ أسوان يوافق على فتح 8 فصول جديدة للتمريض

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
فى بشرى سارة لأهالى الطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح بعض الفصول الإضافية لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب ستصل إلى 1104 طلاب وطالبة .

وقال اللواء أشرف عطية إن هؤلاء الطلاب سيتم توزيعهم على 32 فصلا دراسيا داخل  13 مدرسة تمريض ، وهو الذى يأتى تلبية لمناشدات أولياء أمورهم .
وعقد محافظ أسوان عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتى بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة ، وأيضًا مع عمد ومشايخ مدينتى الرديسية والبصيلية بمركز إدفو ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان .

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وأكد الدكتور إيهاب حنفى بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية فقد تم زيادة عدد الطلاب المقبولين 240 طالبة وطالبة تستوعبهم 8 فصول جديدة وذلك للتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية القادرة على تقديم خدمة صحية متميزة .

وأشار إيهاب حنفى بأن العام الدراسى الحالى سيشهد زيادة 4 فصول ببلانة وعنيبة بإجمالى 120 طالبا وطالبة ، وهو الذى سيتوازى مع زيادة 3 فصول أخرى ستستوعب 60 طالبا وطالبة بالرديسية ، وأيضًا 60 طالبا وطالبة بالبصيلية .

هذا بالإضافة إلى زيادة فصل بمدينة أبوسمبل السياحى سيضم 30 طالبا وطالبة على ألا يتم تقديمهم لمستندات القبول أو إختبارهم إلا بعد الإنتهاء من تجهيز هذا الفصل .
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