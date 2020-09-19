كيف تتعرف على أعطال عفشة السيارة؟.. فيديو

يعاني اصحاب السيارات في مصر، من مشاكل في عفشة السيارة؛ لأسباب يتعلق معظمها بالمطبات الكثيرة والعميقة، التي تتسبب في تهالك نظام العفشة وعلبة الدركسيون ، وتؤثر بشكل كبير على التحكم الجيد أثناء القيادة ، ويعتبر سوء حالة بعض الشوارع والطرق؛ من أهم أساب تلف عفشة السيارات .





في البداية قال اسلام عفيفي صاحب احد مراكز اصلاح عفشة السيارات: "تتلخص اعطال عفشة السيارات في تخبيط المساعد او تغير بيضة المقص او جلبة المقص او تيش ميزان او اسكترا او علبة الدريكسيون تكون تالفة وتحتاج الي تغيير.





واضاف عفيفي في حالة افلات بيضة المقص من مكانها؛ يتم ايقاف السيارة لانها تكون غير قادرة علي الحركة وايضا في حالة عطل بارة الديركسون لا يمكن تحريك السيارة ويتم اصلاح العطل في مكانه، مشيرا الي ان اعطال المساعدين من اسهل الاعطال ويمكن ان تسير السيارة بمساعد غير سليم لفترة .





واوضح اسلام عفيفي ان في حالة وجود تخبيط في طارة الدريكسيون يكون العطل في علبة الدريكسيون، وفي حالة الاحساس بتخبيط في المطبات؛ يكون العطل في المساعدين، او في حالة وجود زيت علي المساعد؛ يجب تغييره، وفي حالة ان تكون السيارة في حالة عدم اتزان اثناء الحركة؛ يرجع ذلك لوجود عطل في جلب المقصات وكاوتش الميزان .



