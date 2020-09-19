AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبد الغني يستعيد ذكرياته مع نجوم المنتخب الوطني في مونديال روسيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:25 م
مجدي عبد الغني ونجوم
مجدي عبد الغني ونجوم منتخب مصر
Advertisements
محمد بدران

شارك مجدى عبد الغنى لاعب النادي الاهلي وعضو اتحاد الكرة السابق متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر مجدى عبد الغنى بصحبة محمد صلاح، عمرو وردة، احمد المحمدي خلال مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا.

يذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يهنئ النادي الأهلي بتتويجه بطلا للدوري

مبروك لأعظم جمهور في الكون.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي ببطولة الدوري

العبرة دائما بالبطولات.. لميس الحديدي تهنئ الأهلي بـ الدوري 42

الأبطال يحتفلون في فندق الإقامة.. أحمد موسى يهنئ الأهلي ببطولة الدوري

دائما يسبق المنافسين.. حسام عاشور يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

الأهلي فوق الجميع .. وائل رياض يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

ترشيحاتنا

مراعاة للمواطنين.. المحافظات تخفض قيم التصالح للمرة الثانية

3000 فيديو في السنة.. أول تعليق من محامي أحمد وزينب بعد الإفراج عنهما

تايجر.. سامية الطرابلسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

تسريب صوتي مع مكسيكية.. الحضري يعاني مع الإنجليزية ويهاجم جماهيره: شوفولكم تريند غيري

رئيس الوزراء يشهد صب الدور L 45 في أعلى برج بأفريقيا

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

AdvertisementS

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

الوضع صعب في القاهرة| فايلر: لم أحسم قرار تمديد عقدى مع الأهلي

رضا عبد العال يرفض الاجتماع باللاعبين في غرفة اللبس بسبب السحر

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

أحمد عبدالغني لاعب مورسيا الإسباني: قرار الرحيل عن الأهلي الأصعب في حياتي.. أرفض ذبح رمضان صبحي.. وأتمنى مزاملة محمد صلاح.. حوار

بعد حسم الدورى.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة الليلة

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

أخبار الرياضة | "جروس" يعتذر عن تدريب الزمالك و"فايلر" يعلن استمراره مع الأهلي.. وحالتا إصابة بكورونا في الإسماعيلي

شاهد.. كيف احتفلت شيما صابر بفوز الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

أحمد عيد وكمال أبو ريه في عزاء المنتج محمد زعزع

بـ ملابس أنيقة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها