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أخبار العالم

رساله عاجلة من أمير الكويت لنائبه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:59 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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محمود نوفل
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، برقية شكر لنائبه ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وجاء في الرسالة التي ارسلها أمير الكويت لنائبه: سمو نائب الامير وولي العهد الاخ الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تلقينا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتضمنة تهانيكم لنا بمناسبة منحنا (وسام الاستحقاق العسكري الامريكي برتبة قائد اعلى) من قبل رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة دونالد ترامب.

واضاف أمير الكويت في رسالته: إذ نعرب لسموكم عن بالغ الشكر على ما ضمنتموها من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات بهذه المناسبة لنؤكد أن هذا التكريم رفيع المستوى من فخامته هو محل اعتزازنا والشعب الكويتي الكريم ".

وتابع الأمير الكويتي في رسالته قائلا: هذا التكريم يمثل تجسيد لعمق اواصر العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية الصديقة شاكرين ومثمنين لفخامته هذا التكريم المتميز.

وإختتم رسالته قائلا: سائلين المولى عز وجل ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يعزز مكانته المرموقة في كافة المحافل الدولية ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء وأن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية.
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