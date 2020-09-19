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رياضة

مؤمن زكريا يواصل احتفاله بـ تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ 42

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
واصل مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي احتفاله بـ تتويج الفريق بـ لقب الدوري المصري 42 لموسم 2019 - 2020 أمس عقب هزيمة فريق الزمالك امام اسوان في الجوله الـ 28 من بطولة الدوري. 

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " صورة له رافعا درع الدوري وأمامه اللاعبون يصفقون له. 

وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، امس الجمعة.

وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.

ويتصدر المارد الأحمر ترتيب المسابقة، برصيد 72 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، علما بأن الأخير سيُخصم منه 3 نقاط، عقب نهاية الموسم، ليصبح الفارق 20 نقطة.

ويتبقى للزمالك 6 مباريات وهو ما يعني تبخر آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري وتتويج الأهلي باللقب للمرة 42 في تاريخه.

وحصل الأهلي على البطولة المحلية للموسم الخامس على التوالي وهو الأكثر تتويجًا بالدوري المصري.
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