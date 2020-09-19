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حسام حسني: مصر لم تنتصر على كورونا لكن سيطرت على المرحلة الأولى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:29 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر استطاعت أن تسيطر على الموجة الأولى، لكن مازالنا لم ننتصر عليها، وهذه السيطرة تمت بتعاون مجتمعي كامل من الدولة المصرية، لكن العامل الأساسي في نجاحها هو وعي المواطن المصري.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الموجة الثانية لها تعريف، وهو الوصول إلى 5% من عدد الإصابات ثم زيادتها مرة أخرى، معقبا: "نتمنى في أوائل 2021 يكون هناك لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن هناك هاجسا في تشابه الأعراض بين الانفلونزا وكوفيد 19، ولابد من الكشف الطبي المبكر.

وتابع: الناس عشان تعرف تبطل تسمع المواقع المشبوهة اللي بينشرها الإخوان، مشيرا إلى أن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب، مؤكدًا أن مصر أقوى مما نتخيل خاصة في إنتاج اللقاحات.
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