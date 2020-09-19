17 تجربة سريرية.. حسام حسني: لقاح كورونا قد يتوفر أوائل 2021

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب.





وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك لقاح لكورونا في 2020، متمنيًا أن يوجد في أوائل 2021 لقاح للقضاء على فيروس كورونا".



