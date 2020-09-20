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توك شو

كورونا في الدماغ.. الفيروس القاتل يتطور ويصيب الخلايا العصبية.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو

عرضت قناة العربية تقريرا حول دراسة حديثة عن فيروس كورونا ، حيث أن المتعارف عليه هو أن كورونا يهاجم الرئتين ويتركز فيهما، لكن العلماء بجامعة أوكسفورد البريطانية اكتشفوا أن الفيروس يمكن له الإنتقال إلى الدماغ مما يؤدي إلى مضاعفات عصبية خطيرة مثال الصداع الحاد والهذيان و فقدان الوزن بكمية كبيرة و بسرعة كبيرة مما يشير إلى إرتفاع معدل الوفيات للمصابين بالفيروس في الدماغ.

وأكدت الدراسة، أن فيروس كورونا يغزو خلايا الدماغ و يمتص كل الأكسجين في المخ مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ و يصيب الفيروس البروتين المتواجد على سطح الخلايا العصبية و من ثم ينتشر ذلك البروتين في جميع خلايا الجسم خصوصا في الرئتين لذلك يبدو الفيروس أشد وضوحا على منطقة الرئتين.

وأوضح الاختصاصيون أن تلك الحالات قليلة جدا حيث أن المصابين بكورونا في الدماغ يعتبروا 0.5% من مصابين بالكورونا في العالم و بالرغم من ذلك فالدراسة لم توضح كيفية إنتقال الفيروس إلى الدماغ أو وجود أي إستجابة مناعية لتلك الحالة.
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