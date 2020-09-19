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فن

اخبار الفن .. رقصة ابنة أحمد حلمى .. القصة الكاملة لحجاب داليا إبراهيم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:51 م
احمد حلمى ومنى زكى
احمد حلمى ومنى زكى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
 
وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على فيلمين يمثلان مصر فى المسابقة الرسمية فى دورته الـ 42 والتى من المقرر ان تقام فى الفترة من 19 الى 18 نوفمبر المقبل وهما الفيلم الروائى الطويل "حظر تجول" والفليم الوثائقى "عاش يا كابتن". 

كشف المخرج أمير رمسيس عن بعض تفاصيل مشاركة فيلمه الجديد "حظر تجول" بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42 التى تقام فى الفترة 19 الى 28 نوفمبر المقبل. 

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تعادل النادى الاهلى مع فريق مصر المقاصة بدون اهداف فى بطولة الدورى العام والتى حصل عليها الأهلى. 

فاجأت الفنانة داليا إبراهيم متابعيها بقرار اعتزالها الفن آخر شهر يونيو الماضي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة ..

كشفت الفنان نيقولا معوض​ عن دخوله فى علاقة حب جديدة مع شابة خارج الوسط الفنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو لابنة الفنان أحمد حلمى ومنى زكى وهى ترقص على انغام احدى الاغانى الاجنبية. 
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