طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل جراحة باهر المحمدي في الغضروف

كشف أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، حقيقة تجدد إصابة باهر المحمدي، قائد ومدافع نادي الدراويش، وإصابته بقطع في غضروف الركبة.
وأكد أكرم عبدالعزيز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" انفراد البرنامج قائلا : "بالفعل باهر المحمدي يعاني من قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة".
وتابع: "باهر استعجل في المشاركة ولكن كان لديه روح لمساندة ودعم زملائه وخدمة الفريق بقدراته ومشاركاته".
وأضاف: "باهر المحمدي يخضع لفحوصات طبية وهو لن تقل فترة غيابه عن 3 شهور".