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رياضة

محمد هاني: تعودنا في الأهلي على التتويج بالدوري.. ولن نتنازل عن لقب أفريقيا.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
محمد هاني
محمد هاني
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عمرو ابوبكر
أبدى محمد هاني لاعب النادي الأهلي سعادته عقب تتويج الاحمر ببطولة الدوري رقم 42.

وقال هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "منذ بداية صعودي للفريق الأول وانا اعتدت على التتويج بلقب الدوري، تربيت على المنافسة ودائما تحت ضغط، وتعودنا على تحمل مثل هذه الاجواء".

واردف: تعودنا ان نكون دائما عند حسن ظن الجمهور سواء في مباراة ودية او رسمية، هم دائما "يغيرون" على القميص الاحمر وتعودنا دائما ان نكون رقم واحد.

وعن المنافسة داخل الملعب قال: كل المراكز بها منافسة.

واتم كلماته: تركيزنا حاليا في بطولة افريقيا، نريد تحقيق اللقب، "مش هنفرط فيه".
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