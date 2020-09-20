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تعليم

وزير التعليم يوضح نظام حضور الطلاب بالمدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لنظام حضور الطلاب في المدارس الخاصة فهو مبني على إمكانيات كل مدرسة.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : المدرسة التي تسمح مساحتها وإمكانياتها وإعداد طلابها بالحضور الكامل يوميا للطلاب فلا مانع في ذلك بشرط تقنين الاجراءات اللازمة لسلامة الطلاب


وأضاف وزير التربية والتعليم : أما المدارس التي لا تسمح ظروفها بالتواجد اليومي للطلاب، فهنا نقترح التبادل بين الحضور الجزئي والتعلم من المنزل 


وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأمر واضحا للجميع ولا تغيير في أي شئ.   

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