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فن

كلنا معاك يا ريس.. أحمد سعد يدعم الرئيس السيسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر احمد سعد صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا منه ودعما نظيرا المشروعات والنجاحات التي قام بها الرئيس في الاونة الاخيرة ونهوضه بالدولة مرة اخري من المحن والصعاب والظروف السيئة التي كانت تمر بها.

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا: كلنا معاك.. يا ريس.



و دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بالسيسي نتحدي الدنيا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر.

وعلي جانب اخر حققت أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، مليون و216 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.
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كلنا معاك ..يا ريس 🇪🇬

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