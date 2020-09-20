بـ القذائف الصاروخية.. الجيش التركي ومرتزقته يقصف إحدى قرى سوريا

في جديد لاعتداءات الجيش التركي ومرتزقته، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن القوات التركية قصفت بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.









ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في القرى المجاورة اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل قرية علوك شرق مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.









وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية تقويم بسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف وتهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها.









وشهدت في وقت سابق منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة تحركات مكثفة وحشدا عسكريا من قبل الجيش التركي والمسلحين المتحالفين معه.







