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أخبار العالم

بـ القذائف الصاروخية.. الجيش التركي ومرتزقته يقصف إحدى قرى سوريا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
القوات التركية ومرتزقتها
القوات التركية ومرتزقتها تقصف إحدى قرى سوريا
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شيماء مصطفى
في جديد لاعتداءات الجيش التركي ومرتزقته، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن القوات التركية قصفت بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.


ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في القرى المجاورة اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل قرية علوك شرق مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.


وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية تقويم بسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف وتهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها.


وشهدت في وقت سابق منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة تحركات مكثفة وحشدا عسكريا من قبل الجيش التركي والمسلحين المتحالفين معه.


وفي أوائل الشهر الجاري، اعتدت القوات التركية وعدد من الإرهابيين على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة.
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