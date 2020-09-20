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فن

مدينة الإنتاج الإعلامى تستقبل فريق عمل ضربة معلم.. اليوم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
محمد رجب
محمد رجب
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أحمد إبراهيم
ينطلق اليوم، الأحد، تصوير مسلسل "ضربة معلم" بمدينة الإنتاج الإعلامى فى أحد أحيائها. 


وتجمع المشاهد التى من المقرر تصويرها اليوم بين محمد رجب ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى.


المسلسل يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 


وينتمى العمل إلى نوعية مسلسلات 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويلقى الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية التى تتواجد حاليا فى مجتمعنا.


يذكر أن آخر أعمال محمد رجب فى الدراما كان من خلال مسلسل "الاختيار" والذى ظهر فيه كضيف شرف.  
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