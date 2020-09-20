دراسة توضح ما يجب على الآباء معرفته عن الإنفلونزا وCOVID-19

من المحتمل أن يكون اكتشاف ما إذا كان الطفل مصابًا بالإنفلونزا أو COVID-19 ، أمرًا صعبًا، فقد بدأ الباحثون فقط في معرفة كيف يمكن أن تختلف الأعراض المبكرة لـ بـ فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية عند الأطفال، فكلا المرضين لهما أعراض متشابهة، مما يعني أنه قد يكون من الصعب التمييز بين أحدهما والآخر.





ومع توقع بدء موسم الإنفلونزا في أكتوبر، قد يحاول الآباء فك شفرة ما إذا كان الطفل المريض مصابًا بالإنفلونزا أو COVID-19 ، الأمر الذي قد يتطلب الحجر الصحي أو زيارة الطبيب.









التمييز بين الأعراض المبكرة

بدأ الباحثون فقط في تعلم كيف يمكن التمييز بين الأعراض المبكرة لـ COVID-19 والإنفلونزا الموسمية عند الأطفال.





ووفقا لبحث جديد منشور في شبكة JAMA وجد فريق من مستشفى الأطفال الوطني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في معدلات الاستشفاء، أو قبول وحدة العناية المركزة (ICU)، أو استخدام جهاز التنفس الصناعي لدى الأطفال المصابين بالإنفلونزا أو COVID-19.





تفاجأ الباحثون عندما علموا أن عدد الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أكثر من الإنفلونزا أبلغوا عن الحمى أو السعال أو الإسهال أو القيء أو الصداع أو آلام الجسم أو آلام الصدر عند تشخيصهم.





مع توقع بدء موسم الإنفلونزا في أكتوبر، قد يحاول الآباء قريبًا فك شفرة ما إذا كان طفل مريض مصابًا بالإنفلونزا الموسمية أو علامات COVID-19 التي قد تتطلب الحجر الصحي أو الذهاب إلى عيادة الطبيب.





إليك ما يجب البحث عنه عند محاولة تحديد ما إذا كان الطفل مصابًا بالإنفلونزا أو COVID-19.





الإنفلونزا مقابل COVID-19

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصدرت مؤخرًا إرشادات حول الاختلافات بين الإنفلونزا وCOVID-19.





وتقول المنظمة: "بينما يُعتقد أن فيروسات COVID-19 والإنفلونزا تنتشر بطرق مماثلة، فإن COVID-19 هو أكثر عدوى بين فئات سكانية وفئات عمرية معينة من الإنفلونزا".





وجد التقرير أن الوقت الذي يستغرقه ظهور الأعراض بين التعرض والعدوى، وكذلك المدة التي ينتشر فيها الفيروس، يختلف بين الإنفلونزا وSARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ COVID-19.





وقال الدكتور فلور مونيوز ريفاس، الأستاذ المساعد في طب الأطفال في كلية بايلور للطب: "بصفتنا أطباء أطفال، نشعر بالقلق من أن التأثير الفعلي لـ COVID على الأطفال لم يتم تحديده بعد".









أكثر شيوعًا

يعد الحمى والسعال أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بـ COVID-19 من الإنفلونزا وكجزء من الدراسة، نظر الباحثون في 315 مريضًا في المستشفى تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 بين 25 مارس 2020 و15 مايو 2020.













كان متوسط ​​عمر المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابًا بـ COVID-19 يبلغ 9.7 عام، بينما كان متوسط ​​عمر المصابين بالإنفلونزا 4.2 عام.





كانت الحمى هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر، يليها السعال، ويعاني المزيد من الأطفال المصابين بـ COVID-19 من الحمى والسعال مقارنة بالأطفال المصابين بالإنفلونزا.





ألم صدر









لم يكن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين الأطفال الذين أبلغوا عن احتقان أو التهاب في الحلق أو ضيق في التنفس.









متشابهة جدًا

قال الدكتور ناثانيال بيرز، رئيس نظام الرعاية الصحية HSC وطبيب الأطفال في المركز الطبي الوطني للأطفال الذي لم يسبق له مثيل: "إن أعراض COVID-19 والإنفلونزا متشابهة جدًا، وبما أن هذه الدراسة تظهر أن هناك اختلافات قليلة يجب على الآباء الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان طفلهم يعاني من الحمى أو السعال أو القيء أو الإسهال أو التهاب الحلق لتحديد ما إذا كان ينبغي اختبارهم لـ COVID-19 وما إذا كان ينبغي أيضًا اختبار الإنفلونزا".

وقارنوا المعلومات بـ 1.402 طفل تم تشخيص إصابتهم بالأنفلونزا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2019 و6 يونيو 2020، ولم يتم تضمين الأطفال الذين لم تظهر عليهم الأعراض ولكنهم إيجابيون لـ COVID-19 في المجموعة.وأبلغت نسبة أكبر من المصابين بـ COVID-19 عن أعراض تشمل:إسهالالتقيؤصداع الراسآلام الجسم