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أخبار العالم

لا أثر قانوني.. بيان مشترك لـ بريطانيا وألمانيا وفرنسا حول عقوبات أمريكا ضد إيران

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
بيان مشترك لـ بريطانيا
بيان مشترك لـ بريطانيا وألمانيا وفرنسا
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شيماء مصطفى
رفض وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الدولية، على إيران.


ووفقًا لبيان صادر عنهم، قال وزراء خارجية دول "الترويكا الأوروبية": "الولايات المتحدة حاولت قبل 30 يوما إطلاق عملية إعادة العقوبات ضد إيران.. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تذّكر أن أمريكا ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.. وعليه فإن أي إجراءات وقرارات لواشنطن لن يكون لها أثر قانوني ومصداقية قانونية".


وأكدت الدول الثلاث التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الأمم المتحدة، بعد اعتماد في عام 2015 خطة العمل المشتركة الشاملة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.


كما أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 سبتمبر.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن العقوبات المفروضة على إيران مجددا دخلت حيز التنفيذ، محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.


وردا على ذلك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بأنه عمل استعراضي ومسرحية هزلية.


ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها، مضيفا أن رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها.
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