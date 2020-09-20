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رياضة

اتحاد الكرة ينعى إيهاب صالح رئيس نادي جولدي ومسئول الجبلاية السابق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه عبر الموقع الرسندمي للجبلاية، المهندس إيهاب صالح السكرتير العام الأسبق للاتحاد.

المهندس إيهاب صالح وافته المنية صباح اليوم الأحد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملائه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المهندس ايهاب صالح تولى منصب رئاسة نادى جولدى وتمت إقالته من منصبه فى الجبلاية بعد مذبحة بورسعيد وتقدم بالالتماس إلى لجنة التظلمات إلا أن اللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح قامت بحل جميع اللجان والإدارات.
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