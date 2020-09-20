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أخبار العالم

البرهان يتوجه لـ الإمارات لبحث رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:42 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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شيماء مصطفى
يتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد إلى دولة الإمارات، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، يجري البرهان خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية بشأن القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الوزاري المرافق لـ البرهان، برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق أمريكي متواجد في الإمارات، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان وحث باقي الدول الصديقة على إتخاذ خطوات جادة لإعفاء الديون.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات تأخذ مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في وقت سابق أنها تعمل مع السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب، التي وقعت فيها منذ عقود.

وفي الشهر الماضي، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، أن بلاده تنوي إقامة "احتفال كبير" عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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