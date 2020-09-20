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رياضة

مصادر: الأهلي يحسم 4 صفقات وحسام حسن يدخل اهتمامات فايلر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:29 م
حسام حسن
حسام حسن
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عبدالحكيم أبوعلم
واصلت لجنة التخطيط للكرة  بالأهلي إجتماعاتها للتجهيز للموسم الجديد حيث قاد الخطيب جلسة مع محسن صالح رئيس اللجنة وزكريا ناصف.

واستمعت اللجنة خلال الإجتماع لشرح كامل حول سير العمل في الصفقات الجديدة.

 وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي حسم اربع صفقات حتي الآن هم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ومحمد إبراهيم من مصر المقاصة وهناك محاولات لحسم صفقة يوسف البلايلي من أهلي جده السعودي.

وقالت المصادر إن الأهلي لن يتوقف عن إبرام الصفقات فهناك صفقتان يسعي لضمهما في الفترة المقبلة خاصة بعد أن دخل حسام حسن مهاجم سموحه في إطار نقاشات لجنة التخطيط ولا يزال الموقف النهائي لم يصدر من فايلر سواء بالتعاقد معه من عدمه.
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