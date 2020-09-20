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جوجل يحتفل بالذكرى الـ 86 لـ إعلامية شهيرة .. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:40 م
كاتبة المصرية نتيلة
كاتبة المصرية نتيلة راشد
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شيرين عادل
قالت الإعلامية سناء منصور ، إن الكاتبة المصرية نتيلة راشد الشهيرة بـ ماما لبنى كانت مؤمنة بـ الأطفال وتربطها علاقة حب كبيرة بهذه الفئة العمرية. 

وأضافت "منصور "، خلال حلقتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC، أن موقع "جوجل" احتفى بـ الذكرى 86 لميلاد الكاتبة المصرية نتيلة راشد الشهيرة بـ "ماما لبنى".. 

وأشارت إلى أنها تعلمت كثيراً من الكاتبة الراحلة نتيلة راشد خلال مشوارها الإعلامى وطريقة تعاملها مع الأطفال. 

وتابعت ، أنها كانت تكرس حياتها للأطفال والتى تم ترجمت أعمالها لفنون الطفل للغات الأجنبية  . 

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