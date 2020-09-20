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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: الشعوب العربية ترحب باتفاقات التطبيع مع دول الخليج

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الشعوب العربية ترحب باتفاقات السلام التي عقدتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.


وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن ردود الفعل على الاتفاقات في الشرق الأوسط لم تكن غاضبة ولم يخرج العرب في مظاهرات عارمة للتنديد بها. 


وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الأمر يعكس مدى تحسن صورة إسرائيل في عيون العرب، وهو ما يدفع بآمال السلام في المنطقة"، على حد قولها.


وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن جامعة الدول العربية، وعلى مدار عقود، دعمت الفلسطينيين بصورة دورية وتلقائية، إلا أن هذا الأمر كان يأتي دومًا على حساب القضية الفلسطينية والتسوية الشاملة للأزمة.

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