افتتاح مكتب الشهر العقاري المميكن ببريد الخارجة في الوادي الجديد

افتتحت مصلحة الشهر العقارى بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأحد، مكتب توثيق بريد الخارجة المميكن.





وقال محمد كمال المنجد، أمين مساعد وزارة العدل شئون الشهر العقارى بالوادى الجديد، إن مكتب توثيق بريد الخارجة لخدمات الشهر العقارى يعد أول مكتب مميكن بالمحافظة.

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واضاف ان المكتب يقدم كافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق المميكنة للمواطنين بشكل سريع وآمن من خلال شبكة إلكترونية، ويتم من خلاله الكشف عن التوكيلات المميكنة المستخرجة من اى مكتب توثيق مميكن على مستوى الجمهورية.





وأكد أن المكتب يضم 3 شباك يتم من خلالها إنهاء كافة الإجراءات وسداد الرسوم وفي وقت قصير يحصل المواطن علي الخدمة ، بجانب مكاتب التوثيق اليدوية تعمل بكامل طاقتها علي مستوى المحافظة، وسيتم تعميم تجربة المكتب المميكن على مستوى مكاتب التوثيق بمراكز باريس والداخلة وبلاط والفرافرة.