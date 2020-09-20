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اقتصاد

تخفيضات تصل لـ 30%.. متحدث التموين يكشف تفاصيل افتتاح معارض «أهلا مدارس»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:11 م
أحمد كمال، المتحدث
أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين
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محمد صبيح
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن علي المصيلحي، وزير التموين، افتتح اليوم، الأحد، معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبرعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالي، ولكن العام الحالي يقام وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن هناك معارض ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، تبدأ من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي.


وأوضح أن المعارض الثابتة تفتح من 10 صباحًا حتى العاشرة مساءً لمدة 12 ساعة، ويتوفر بها "شنط، وأحذية، وأغذية، وأدوات تعليمية، وأجهزة الحاسب، وملابس".

وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على أن المعارض يميزها التخفيضات التي تبدأ من 20 % وتصل إلى 30 % ويتم التركيز على المنتج المحلي والجودة العالية.

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