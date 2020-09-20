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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي أسقف الزقازيق في رحيل القمص برسوم منصور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:13 م
وفاة القمص برسوم
وفاة القمص برسوم منصور
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكفر أبو عيد، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص برسوم منصور كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكفر أبو عيد التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عن عمرٍ بلغ ٧١ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٢٣ سنة. 

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ولد الأب الراحل في  ١٢ سبتمبر ١٩٤٩ وسيم كاهنًا في ٧ مارس ١٩٩٧ بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق، ونال رتبة القمصية في ٢ أغسطس ٢٠١٤ بيد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

والقمص الراحل حصل على بكالوريوس تجارة وعمل بوزارة التموين، حتى أصبح مديرًا للمراجعة المالية بها، وكان مشهودًا له في عمله وخدمته، وقام بنهضة معمارية في كنيسته، وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته أمس بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية. 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت عددا جديدا من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا. 
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