بروتكول تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة في زراعة الأعضاء

وقع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ، اليوم ، بروتكول تعاون في زراعة الأعضاء ، وذلك في إطار حرص جامعة الزقازيق على التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المتميزة من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي ، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.





حضر توقيع البروتكول الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى، والدكتور عبدالسلام عيد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور يحي زكريا أستاذ الجراحة العامة ورئيس فريق جراحة الكبد بجامعة الزقازيق .





اقرأ ايضا:

أكد " شعلان" أن جامعة المنصورة رائدة في تخصص زراعة الأعضاء "الكبد ، والكلى" من حيث عدد العمليات الجراحية التي تجرى سنويًا بالإضافة إلى الخبرات المتميزة للكوادر الطبية بفريق مشروع زراعة الكبد ، مشيدًا بالتعاون القائم بين جامعتي الزقازيق والمنصورة من أجل توفير الرعاية الصحية والعلاجية اللائقة لمرضي الكبد .





وأوضح رئيس الجامعة أن البروتكول يهدف إلي تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الكوادر الطبية بتخصص زراعة الكبد بالجامعتين ، فضلًا عن إتاحة الفرص التدريبية للفرق الطبية بمجالات (الجراحة ، والتخدير، والعناية المركزة الجراحية ) والاستفادة من الأجهزة الطبية وامكانيات مركز زراعة الأعضاء بالمنصورة .



