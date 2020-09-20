خيبة القطيع .. ودروس من شعب مصر

ثورة أون لاين وممولة لم ينزل لها أحد، موجودة فى خيال روافض العصر.. إنه سقوط مروع كالعادة.. أين عقول من تصور انه ممكن بهلفوت وخمورجى وممثل فاشل وحرامى ونصاب يقنع شعبا صرف علي تنمية وتطوير بلده من لحمه الحي ستة تريليونات جنيه انه "يوقع مصر تاني"؟!.









‏سيذكر التاريخ ان الشعب المصري جعل جماعة الإخوان والدول الداعمة لها مسخرة أمام العالمين بعد فشل كل دعوات التظاهر من 2013 حتى الآن .









ما حدث من تجاهل تام من الشعب العظيم لدعوات التظاهر مؤشر قوى على ان أغلب المصريين فى الوقت الحالى راضون عن أداء السيسى الذي وضع الوطن على طريق الاستقرار والتعمير والتطوير والأمن والسلام ونشر الجمال والتقدم.









رسالة اليوم من المصريين إلى الرئيس السيسي : "لست وحدك وكلنا معاك ⁦ ويسقط الخونة والعملاء والمأجورون والخوارج ."









رد فعل غالبية الناس اليوم تراه في هذه الرسالة المبطنة :" والله ما نتمني إلا كل الخير لبلدنا. والحمدلله ابتدينا نشوف ثمار تعبنا . ربنا يبعد عنا الأشكال الضالة المضللة خوارج العصر".









رغم متاعب المعيشة في ظل كورونا وأعباء وتكاليف الإصلاح إلا أن الناس اختاروا بناء البلد ونهضتها مع قائد وطنى يواصل الجهد المستمر لتحقيق حلم " قد الدنيا" مصر العظمى.









نباح الخونة والكلاب الضالة لن يعرقل مسيرة نهوض مصر.. وعى المواطنين كبير جدا والكل أصبح يريد وطنا قويا متقدما ومستقرا.. الناس فهموا ان الحكاية ليست إزاحة السيسي من السلطة بل إسقاط وتخريب وطن ونهب ثرواته.









نجاح السيسي بالعمل والأمل والجهود جعل مصر حية وقوية.. لن ينسى المصريون لهذا الرجل وفريقه أنه أعاد مصر لشعبها وسمع ولبى أنين الموجوعين من الفقر والمرض والعشوائيات .. ولن يسمح هذا الشعب بعودة الفوضى والتخريب والسرقات ووقف عجلة التقدم المنتشرة في شتى مجالات وقطاعات البلد.





كوكب القطيع يعلمون أنهم كاذبون وأن ما يقولونه ليس له علاقة بالواقع .. ويصدقون كذبهم ويستضيفون عملاء لهم لتحليل كذبهم .. لن يعترفوا بنجاح مصر السيسي لأن فيه نهايتهم .. سيستمرون فى العك الافتراضى وعالم الهاشتاجات.

إنهم يريدون المصرى متشككا ومضطربا وخائفا. يريدون ان تشعر دائما أن كل شيء منهار ووطنك لا قيمة له وأنت كمواطن لا قيمة لك .. في الوقت الذي هم متأكدون فيه أنك الوحيد الذي لك قيمة في هذه المنطقة، وأن مصر الدولة الأكثر استقرارا وأن جيشك حر ينتمي للوطن، وأن قائدك شريف يبتغي مجد بلاده.









500 مليون دولار دفعها القائم بأعمال مرشد الاخوان الجديد والانجليزي الجنسية إبراهيم منير ذو الاصول التركية من ناحية والدته لبيوت خبرة أجنبية لاجراء دراسات لمعرفة أفضل طريقة لهدم مصر.









المبلغ يكفي لبناء اكثر من 30 الف شقة ومدرسة ومستشفى تخدم الانسان المصري.. لكن السعى للدنيا أحب لبعض الناس من لقاء الله "فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَات".









الشيطان نفسه لا يصل لهذا الحقد والكره ومحبة الدنيا أكثر منهم .. إن الله لا يفلح ولا يصلح ولا يبارك فى عمل المفسدين.









على فكرة سيذهب الخونة الى مزبلة التاريخ طالما الشعب يحب جيشه ورئيسه وبلده وملتفا حول علم وطنه ويعشقه وخائفا على بلده.









والمبشر أن شعب مصر العظيم سيسمع أخبارا طيبة بدأت بتخفيض أسعار التصالح وزيادة أجور المعلمين جزاء ما صبر وتحمل ودعم بلده خلال الفترة المقبلة.







