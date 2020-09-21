الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلية الهندسة جامعة القاهرة.. تعرف عليها

تستعد كليات جامعة القاهرة لإستقبال الطلاب الجدد المرشحين لكل كلية خلال العام الدراسي. الذي يعد استثنائيًا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار جائحة فيروس كورونا مما أدي إلى تغيير نظم وطرق التعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في الجامعات .





ومن جانبة أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن الالتزام الكامل بخطة جامعة القاهرة وتحديدا التأكيد على النقاط التالية:





▪ مساعدة إدارة الكلية علي نشر الوعي بين الطلاب والمحافظة على ثقافة التباعد الاجتماعي داخل القاعات والمدرجات والمعامل وغيرها.





▪ زيادة التوعية وتحفيز الطلاب علي تلقي المحاضرات عن بعد وتنفيذ خطة الدولة والجامعة والكلية بتطبيق الدراسة الإلكترونية عن بعد (التعلم الهجين).





▪ المحافظة في المعامل والقاعات علي المسافة بين الطلاب والتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي .





▪ في حالة تقسيم الطلاب لمجموعات لابد من تثبيت المجموعات ولا يسمح بنقل طالب من مجموعة الي اخري هذا بالاضافة الي عمل كشوفات

بأسماء كل مجموعة وطرق التواصل معها وذلك للرجوع اليها وقت اللزوم ولتقليل فرص الاصابة في حالة اصابة احد الطلاب.





▪ اخطار الإدارة والتعاون معها في حالة اكتشاف اي حالة مرضية بين الطلاب وارسال أسم المجموعة المخالطة له.





▪ بخصوص أعضاء هيئة التدريس والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تاريخ مرضي عليهم إخطار إدارة الكلية والتنسيق مع الطلاب حول تلقي المحاضرات بشكل إلكتروني - عن بعد فى أغلب الأحيان.





▪ بالنسبة لأعمال الاختبارات الدورية وغيرها يجب أن يتم عقد بعضها إلكترونيًا وفقًا لسياسة الكلية والسابق مناقشتها في ظل تطبيق نظام التعلم الهجين.





▪ عدم السماح بأي فاعليات أو أنشطة رياضية أو ثقافية لحين إشعار اخر.





▪ مراجعة الإدارة في اعمال التعقيم الدوري لقاعات الدرس والمعامل وغيرها.





▪ لا يسمح لأي عضو هيئة تدريس الدخول أو الخروج اثناء اليوم دون الخضوع لكشف درجة الحرارة والمحافطة اثناء المحاضرة علي ارتداء الكمامات الواقية .





▪ عدم السماح لأي طالب التواجد داخل القاعات أو المعامل بدون كمامات .





▪ التنبية علي الطلاب بالابتعاد عن السلام بالايدي والعناق وكذلك التواجد في الأمكان المفتوحة في الهواء الطلق قدر المستطاع.





▪ مراجعة مسئولي القاعات والصالات في المحافظة علي تهوية جيدة اثناء تواجد الطلاب داخلها.









▪ محاولة تقليل الكثافات الطلابية علي قدر المستطاع.





▪ تم توفير غرفة عزل بعيادة الكلية لاستخدمها إذا لزم الامر في حالة الاشتباه باصابة .





▪ توعية الطلاب واخطارهم بمدي جاهزية الكلية بطاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرقة العزل المؤقت حتي يتم التعامل معها .





وذلك طبقا لما صدرعن التعليم العالى من إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة .