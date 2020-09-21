طريقة تحضير اللحمة بالصويا صوص

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص عبر برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.

- تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

- تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

- يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.