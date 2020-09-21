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أخبار العالم

بريطانيا تقترب من إجراءات إغلاق شاملة بسبب كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
ذكرت إذاعة "إل بي سي" البريطانية أن عمدة العاصمة لندن سيوصي الوزراء بفرض إجراءات إغلاق شاملة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عقب اجتماع قادة المجلس اليوم الإثنين. 

فيما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن المتحدث باسم عمدة لندن قوله إن خان سيدعو الوزراء إلى نكديد القيود المفروضة مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك قرارات المقاهي والمطاعم بالإغلاق الساعة العاشرة مساءا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الأشخاص في إنجلترا سيواجهون غرامات تتراوح بين ما يقرب من 1300 دولار و13000 دولار لخرق إجراءات الحجر الصحي التي تهدف إلى وقف الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

واعتبارًا من 28 سبتمبر، سيُطلب من الأشخاص عزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بـ كوفيد 19 أو إذا كانوا على اتصال بشخص مصاب، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان". 

ومن المقرر أن يواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 1000 جنيه إسترليني و 10000 جنيه إسترليني (حوالي 13000 دولار).

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