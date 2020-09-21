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فن

في عيد ميلادها.. معلومات عن الفنانة سهير المرشدي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.

ولدت سهير المرشدي، في مدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والدها هو المرشدي بك.

واكتشفتها ناظرة المدرسة في الثانوية العامة وأدّت دورًا في مسرحية الأميرة العمياء وحصلت منها على شهادة تقدير، تخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، حصدت الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة وحازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس. 

قدمت العديد من الأعمال الفنية منها كل من فيلم المشاغب، صبيان وبنات، القاهرة 30، شنطة حمزة، جفت الأمطار، جريمة في الحي الهادئ، الزوجة الثانية وغيرها.
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