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رياضة

إيمانويل أمونيكي: أتمنى تدريب الزمالك .. وكارتيرون لم يراع شعور الجماهير

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد إيمانويل أمونيكي نجم الكرة النيجيرية والزمالك السابق أنه يتمني تدريب الفارس الأبيض، في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال امونيكي خلال حديثه لقناة "صدى البلد" وبرنامج الماتش: "الزمالك هو نادي وإذا كانت هناك فرصة لتدريبه فهذا حلم بالنسبة لي".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى تدريب الزمالك وأن أنجح مع الفريق الذي صنع مستقبلي كلاعب".

وتطرق صاحب الـ 49 عاما للحديث عن رحيل باتريس كارتيرون، قائلا: " كانت مفاجأة للجميع، مشجعو الزمالك لم يفهموا لماذا حدث ذلك".

واستمر "كارتيرون حقق الكثير من الأشياء في النادي، وفجأة رحل قبل تلك المباريات المهمة. هذا تصرف غير احترافي ولكنه قرار المدرب وهو وحده يعرف السبب ولكن ما فعله ليس احترافيا".

وأوضح "الأمور ليست مجرد تفعيل الشرط الجزائي، بل من المهم أن تراعي شعور الناس. أن تفهم كيف يشعر الناس. النادي أعطاه الثقة لتدريب الفريق، والجمهور كذلك وكان عليه رد تلك الثقة". 
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