كيف تتجاهل شخصا على فيسبوك ماسنجر دون حظره ؟

تشمل حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيسبوك ، الكثير من الأهل والأصدقاء والمعارف وزملاء العمل الذين لا يتوقفون عن ارسال الرسائل على تطبيق ماسنجر ، والتى تكون أحيانا غير مهمة ومشتتة ، وتسبب الإزعاج بالنسبة للكثيرين، وبالتالى نريد أن نقوم بتجاهل هذه الرسائل، دون حظر الشخص نفسه.





ويغفل الكثيرون أن تطبيق الرسائل فيسبوك ماسنجر يحتوى على ميزة تجاهل الرسائل دون القيام بحظر مرسليها ، الأمر الذى يسبب الكثير من الإحراج لبعض المستخدمين، وذكر موقع Guiding Tech الخطوات التى على المستخدمين اتباعها عند تجاهل شخص دون حظره على فيسبوك ماسنجر.









وعند تتجاهل محادثة شخص ما على ماسنجر ، لن تعرف عندما يرسل لك الشخص رسالة مباشرة على تطبيق الرسائل ماسنجر، كما أن الشخص الذى قمت بتجاهله لن يعرف هذا الأمر.





وللقيام بتجاهل رسالة شخص على تطبيق ماسنجر :





اضغط على زر الماوس الأيمن على المحادثة التي تريد تجاهلها.





اضغط فوق تجاهل الرسائل أو Ignore Messages





أسفل الدردشة ، قم بتمرير الماوس فوق المحادثة التي تريد تجاهلها.





اضغط على فوق تجاهل الرسائل Ignore Messages ، ثم اضغط على تجاهل الرسائل مرة أخرى.





وللتوقف عن تجاهل محادثة ما ، انتقل إلى طلبات الاتصال واقبل الطلب، كما يمكنك أيضًا البحث عن المحادثة للعثور عليها مرة أخرى.



