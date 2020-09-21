يا حبيبي لـ محمد رمضان تكسر حاجز الـ 13.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان، وميتري جيمس، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 13 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".





يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".





فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" من إخراج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.



