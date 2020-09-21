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منوعات

تفتح لأول مرة.. شاهد اكتشاف 27 تابوتًا فرعونيًا جديدًا داخل مقبرة بسقارة| فيديو وصور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:50 ص
آثار
آثار
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عزة عاطف
فجر اكتشاف أثري جديد يعد هو الأكبر من نوعه ثورة جديدة في دراسة الحضارة الفرعونية المصرية، حيث اكتشف علماء الآثار 27 تابوتًا يرجع عمرهم إلى أكثر من 2500 عام تم دفنهم في مقبرة مصرية قديمة.

كان العلماء قد عثروا على 13 تابوتًا في وقت سابق من هذا الشهر، ثم عثروا على 14آخرين داخل بئر تم اكتشافها حديثًا في موقع فرعوني مقدس بسقارة جنوب القاهرة.
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تفتح لأول مرة.. شاهد
تكشف الصور التي تم نشرها عن توابيت خشبية ملونة ومحفوظة جيدًا وأخرى أصغر حجمًا، حيث تعد سقارة مقبرة نشطة لأكثر من 3000 عام وهي من مواقع التراث العالمي ضمن منظمة اليونسكو.


تفتح لأول مرة.. شاهد
وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان يوم السبت الماضي: "تشير الدراسات الأولية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تفتح منذ دفنها".

أسرار فرعونية جديدة


تفتح لأول مرة.. شاهد
ويضيف البيان أن وزير الآثار المصري «خالد العناني» أخر إعلان الاكتشاف في البداية حتى يتمكن من زيارة الموقع بنفسه، حيث شكر الموظفين على العمل في ظروف صعبة أسفل البئر البالغ عمقها 11 مترًا (36 قدمًا).


تفتح لأول مرة.. شاهد
تستمر أعمال الحفر في الموقع حيث يحاول الخبراء تحديد المزيد من التفاصيل حول أصول التوابيت، كما يبدو أن القطع الأثرية الأخرى التي تم اكتشافها حول التوابيت الخشبية مصنوعة جيدًا ومزينة بألوان زاهية.


تفتح لأول مرة.. شاهد
وقالت الوزارة بأنها تأمل في الكشف عن "المزيد من الأسرار" خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة.

في نوفمبر الماضي تم عرض مخبأ كبير للحيوانات المحنطة أمام الجمهور لأول مرة، اكتشفه علماء الآثار في عام 2018 بالقرب من هرم سقارة المدرج، حيث شمل الاكتشاف القطط المحنطة والتماسيح والكوبرا والطيور.
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