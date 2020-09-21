تفتح لأول مرة.. شاهد اكتشاف 27 تابوتًا فرعونيًا جديدًا داخل مقبرة بسقارة| فيديو وصور

تكشف الصور التي تم نشرها عن توابيت خشبية ملونة ومحفوظة جيدًا وأخرى أصغر حجمًا، حيث تعد سقارة مقبرة نشطة لأكثر من 3000 عام وهي من مواقع التراث العالمي ضمن منظمة اليونسكو.





وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان يوم السبت الماضي: "تشير الدراسات الأولية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تفتح منذ دفنها".

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ويضيف البيان أن وزير الآثار المصري «خالد العناني» أخر إعلان الاكتشاف في البداية حتى يتمكن من زيارة الموقع بنفسه، حيث شكر الموظفين على العمل في ظروف صعبة أسفل البئر البالغ عمقها 11 مترًا (36 قدمًا).





تستمر أعمال الحفر في الموقع حيث يحاول الخبراء تحديد المزيد من التفاصيل حول أصول التوابيت، كما يبدو أن القطع الأثرية الأخرى التي تم اكتشافها حول التوابيت الخشبية مصنوعة جيدًا ومزينة بألوان زاهية.



